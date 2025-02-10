Однако тестировщики пока что имеют маленькую выборку карт.

Последний флагман компании NVIDIA, GeForce RTX 5090, не смог превзойти своего предшественника в производительности вычислений на GPU, согласно данным бенчмарка PassMark. RTX 5080 находится в аналогичном положении – карте едва удалось обогнать RTX 4070 Ti. Несмотря на то, что серия GeForce 50 оснащена поддержкой PCIe 5.0 с 16 дорожками данных, графические процессоры Blackwell пока не смогли продемонстрировать явного преимущества в производительности над своими "коллегами" из Ada Lovelace.

GeForce RTX 5090 в настоящее время отстает от RTX 4090 в рейтинге GPU PassMark. Вычислительная производительность имеет решающее значение в современных рабочих нагрузках, влияя как на общие задачи обработки данных, так и на игры. Предыдущее поколение NVIDIA все еще доминирует в чартах – RTX 4090 лидирует с впечатляющими 27 275 операциями в секунду (OPS). В отличие от неё, RTX 5090 отстает на 18,1%, достигая лишь незначительного преимущества в 9,3% над RTX 4080.

Стоит отметить значительное расхождение в объеме выборки: было протестировано всего 13 единиц RTX 5090 по сравнению с 13 965 образцами RTX 4090. Хотя такой дисбаланс предполагает потенциальную корректировку баллов в будущем, первые данные указывают на то, что RTX 5090 будет сложно сократить разрыв.

Аналогичная тенденция прослеживается и в случае RTX 5080, которая на данный момент демонстрирует средний показатель 19 250 OPS по 111 протестированным устройствам. RTX 4080 имеет преимущество в 9,8% над своим преемником. Однако еще более удивительным является близость RTX 5080 к RTX 4070 Ti – последняя отстает всего на 2,7%, что ставит два GPU практически в прямую конкуренцию.