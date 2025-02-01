Из-за проблем с безопасностью данных.

Военно-морской флот США официально запретил использование ИИ-чатбота DeepSeek, сославшись на "потенциальные проблемы безопасности и этики, связанные с происхождением и использованием модели". Хотя это решение вызвало дискуссии в технологических кругах, это не единичный случай – ChatGPT и другие инструменты генеративного ИИ также остаются под запретом.

В настоящее время DeepSeek возглавляет чарты бесплатных приложений в Apple App Store и привлек внимание всего мира. Однако американские военнослужащие не присоединятся к этой волне. Представитель ВМС подтвердил, что военнослужащим строго запрещено скачивать, устанавливать или взаимодействовать с китайской моделью искусственного интеллекта.

CNBC сообщает, что внутреннее электронное письмо предупреждало персонал о DeepSeek, подчеркивая риски, описанные менеджером подразделения Naval Air Warfare Center. Хотя первоначально письмо было отправлено менее чем 40 адресатам, оно быстро получило широкое распространение.

Хотя в электронном письме конкретно упоминался DeepSeek, представитель ВМС уточнил, что запрет распространяется на все инструменты генеративного ИИ. Это согласуется с руководством 2023 года, в котором военнослужащим предписывается избегать таких платформ из-за проблем с безопасностью данных.