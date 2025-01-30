В Японии покупатели штурмовали магазин, а в США ждали карты в палатках.

Дебют NVIDIA GeForce RTX 5090 вызвал волну недовольства среди потребителей, а многочисленные отчеты подтверждают дефицит запасов, что привело к хаосу в розничной торговле по всему миру.

Ранее уже было известно, что графические процессоры NVIDIA RTX Blackwell появятся на рынке с одним из самых низких начальных запасов за последние годы. Хотя компания дала понять это еще до запуска, реальность превзошла все ожидания. В результате запуск в некоторых странах превратился в беспрецедентный ажиотаж.

По словам @sarasteam0151, японские покупатели, жаждущие заполучить RTX 5090, прибегали к крайним мерам. Ритейлеры попытались пресечь скальпинг, внедрив систему покупки на основе лотереи, надеясь обеспечить справедливое распределение. Однако эта стратегия дала обратный эффект. Сообщается, что покупатели в порыве отчаяния даже перелезали через забор детского сада, примыкающего к торговой точке, чтобы забрать карты как можно быстрее.

Это не единичный случай. По сообщениям, в Соединенных Штатах розничные сети, такие как MicroCenter, получили RTX 5090 в количествах, исчисляемых однозначными цифрами. Дефицит привел к тому, что целеустремленные покупатели устраивают палаточные лагеря у магазинов за несколько дней до начала продаж.