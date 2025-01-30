Ситуация с RTX 5080 чуть лучше.

К сожалению, реальность говорит о том, что новые карты RTX 5000 окажутся в серьезном дефиците. По мере приближения официального старта продаж опасения по поводу доступности чипов растут.

Инсайдер Moore's Law is Dead (MLID) вновь затронул эту тему в недавнем видеоролике на YouTube, назвав стратегию NVIDIA "незапуском" или "полным отсутствием запасов". Его источники, чья достоверность, как всегда, требует определенной доли скептицизма, подтверждают мрачные перспективы.

Эти сведения получены от трех крупных ритейлеров, два из которых базируются в США. По их данным, запасов RTX 5090 практически не существует. Один из ритейлеров утверждает, что по состоянию на предыдущую ночь у него было ровно ноль новых видеокарт. Хотя есть небольшой шанс, что карты появятся в последний момент, надежды на это нет. Даже если небольшая партия и поступит, ее количество будет крайне ограниченным.

Ситуация с поставками RTX 5080 немного лучше – но лишь немного. По сообщениям, один из ведущих американских ритейлеров получил около 60 единиц, что, на первый взгляд, не так уж плохо. Однако по сравнению со 100 единицами, доступными на момент запуска RTX 4080, ситуация кажется весьма плачевной.