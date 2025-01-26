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Kachka
Стали известны причины глобального дефицита новых карт RTX 5000
В их числе дорогостоящая память GDDR7.

Новые видеокарты NVIDIA серии RTX 50, особенно модели премиум-класса, вряд ли будут доступны по цене MSRP даже после запуска, поскольку, как сообщается, партнеры компании получают небольшую маржу.

Согласно информации, опубликованной на сайте Chiphell, графические процессоры RTX Blackwell сталкиваются с рядом проблем. Уровень запасов тревожно низок, а маржа NVIDIA для партнеров минимальна, что означает, что пользовательские модели, скорее всего, будут продаваться намного дороже официального MSRP. К тому же, карты Founders Edition, как сообщается, "вообще отсутствуют на складе", а начальное производство не может удовлетворить ожидаемый спрос. В целом, запуск серии RTX 50, похоже, сопряжен с проблемами в цепочке поставок.

Хотя отчет Chiphell посвящен конкретно RTX 5080, ожидается, что те же проблемы затронут и RTX 5070, и RTX 5090. Похоже, что NVIDIA выходит на рынок с критически низким уровнем запасов. Поскольку партнеры стремятся вернуть прибыль, пользовательские варианты, скорее всего, будут значительно повышены в цене, что сделает практически невозможным для потребителей найти карту по приемлемой цене. Несмотря на рост производительности NVIDIA в серии RTX 50, потенциальная недоступность GPU по ценам MSRP подрывает заявленную производительность на доллар стоимости этих продуктов.

По дальнейшим заявлениям, ситуация распространяется и на флагманскую модель RTX 5090D, а дилемма "низкий спрос – высокая цена" во многом объясняется внедрением памяти GDDR7. Включение GDDR7 значительно повысило стоимость материалов (BoM), что усугубило ценовые проблемы. Прошлые отчеты также намекали на ограниченную розничную доступность, причем только избранные дистрибьюторы получат доступ к начальным запасам.

#nvidia #видеокарты #rtx 5090 #blackwell #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 5080 #rtx 5070
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