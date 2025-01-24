Стоимость карты на 400 долларов превышает рекомендованную цену.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5080 и RTX 5090 официально поступят в продажу 30 января через глобальных розничных партнеров компании. Однако во Вьетнаме GeForce RTX 5080 уже поступила на полки магазинов раньше запланированного срока. Некоторые ритейлеры открыто продают Colorful iGame GeForce RTX 5080 Ultra W OC 16GB-V по цене, значительно превышающей рекомендованную розничную цену (MSRP). Несмотря на доступность железа, сохраняется серьезное ограничение – драйверы для видеокарт серии RTX 50 на базе Blackwell остаются недоступными для конечных пользователей, что пока делает устройства функционально непригодными.

Согласно сообщению на Reddit, по крайней мере один вьетнамский ритейлер начал продажи GeForce RTX 5080 за целую неделю до официального релиза. Модель Colorful iGame RTX 5080 Ultra W OC будет ориентирована в первую очередь на азиатский и североамериканский рынки и вряд ли получит глобальное распространение. Между тем, флагманская RTX 5090 не будет доступна во Вьетнаме из-за экспортных ограничений США. Вместо этого в регионе будут продаваться RTX 5080 и более низкая RTX 5090D.

За ранний выпуск RTX 5080 придется заплатить немалую цену. По сообщениям, вьетнамские ритейлеры продают карту за $1 267 (1 393 доллара с учетом налогов), что превышает рекомендованную стоимость в размере $999. Такой разброс цен может отражать попытку воспользоваться ранним спросом или обойти ограниченную доступность, ожидаемую после запуска.

GeForce RTX 5080 работает на базе графического процессора GB203-400 с 10 752 ядрами CUDA и 256-битным интерфейсом памяти в паре с 16Gb памяти GDDR7. При энергопотреблении до 360W карта обеспечивает впечатляющую пиковую производительность в 56,3 TFLOPS.