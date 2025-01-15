Француженка, назвавшаяся Анной, рассказала, что ее обманули более чем на 800 000 долларов после того, как в Instagram* (деятельность организации запрещена на территории РФ) к ней обратился человек, выдававший себя за Брэда Питта. Хотя многие могут счесть подобные аккаунты в социальных сетях мошенничеством, этот преступник применил передовую тактику, используя видео, созданные искусственным интеллектом, и отредактированные изображения для усиления своего трюка.

Сообщается, что Анна переживала семейные неурядицы со своим богатым мужем, когда в феврале 2023 года мошенник вышел с ней на связь. Поначалу их общение сводилось к случайным обмолвкам, но быстро переросло в изощренный роман. Поддельный Брэд Питт присылал стихи и сообщения, сопровождаемые видео и изображениями, сгенерированными искусственным интеллектом, постепенно завоевывая ее доверие, несмотря на первоначальный скептицизм.

По мере углубления отношений мошенник сделал Анне предложение и обещал щедрые подарки. Однако эти подарки якобы требовали уплаты таможенных платежей, а первоначальный платеж составил 9 000 евро. Со временем Анна стала переводить все более крупные суммы денег. Мошенник воспользовался ситуацией, когда Анна упомянула, что ожидает значительного соглашения о разводе.

Через некоторое время мошенник усугубил обман, сфабриковав историю о срочных медицинских расходах на лечение рака почки. Чтобы обосновать, почему голливудская звезда нуждается в ее финансовой помощи, самозванец заявил, что не может получить доступ к своим средствам из-за спорного развода с Анджелиной Джоли. Хотя Анна никогда не общалась с Брэдом Питтом напрямую – еще одна отличительная черта подобных афер – она продолжала получать сгенерированные искусственным интеллектом видео, изображающие его на больничной койке. К тому времени, когда она поняла правду, женщина уже отправила более 800 000 евро.

Подозрения Анны окончательно подтвердились, когда она увидела реальные изображения Брэда Питта с его новой партнершей Инес де Рамон. Несмотря на то что правоохранительные органы начали расследование, пока неясно, удастся ли Анне вернуть потерянные деньги.