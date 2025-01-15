Конец вселенной можно представить с помощью сценариев, вытекающих из современных космологических знаний, хотя явная неопределенность все же сохраняется. Предсказания основаны на наблюдаемом поведении, но к ним следует относиться с осторожностью, как к прогнозированию на основе ограниченных данных. Недавно ученые обозначили список 4-х вероятных сценариев, которые приведут к концу всего сущего.

Ускорение расширения и тепловая смерть

Расширение вселенной, ускорение которого было обнаружено в конце 1990-х годов, происходит под действием загадочной темной энергии. Эта сила раздвигает галактики, причем те, что находятся за пределами 13 млрд световых лет, уже недоступны, их свет обречен на угасание. Со временем видимыми останутся только галактики Местной группы, а остальные исчезнут.

Большой разрыв

Если темная энергия станет сильнее – превратится в фантомную темную энергию, расширение вселенной может перерасти в т.н. "Большой разрыв". Этот катастрофический процесс разрушит галактики, атомы и даже само пространство-время.

Большое сжатие

реклама





Альтернативная версия предполагает обратное расширение вселенной. Если темная энергия распадется на материю или обычную энергию с течением времени, то космос может сжаться в "Большом хрусте": галактики столкнутся, материя сожмется в плазму, а субатомные частицы достигнут экстремальных энергетических состояний. Кульминацией может стать гравитационная сингулярность.

Гипотеза циклической Вселенной

Конформная циклическая космология Роджера Пенроуза предлагает вечный цикл. По мере приближения энтропии к бесконечности частицы могут превратиться в фотоны, создав безпространственный вакуум, который послужит началом нового Большого взрыва. Хотя данная теория противоречит физике и не имеет доказательств, она вдохновляет ученых по всему миру на спекуляции о постоянном космическом обновлении.