Недавние утечки намекают на то, что грядущая видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT сможет соперничать с RTX 4080 Super от NVIDIA по производительности, особенно в игровых сценариях с трассировкой лучей.
На форуме Chiphell появилась новая утечка данных о производительности, предоставленная участником Napoleon, который поделился результатами бенчмарков, сравнивающих RX 9070 XT с RTX 4070 Ti и RTX 4080 Super в двух играх в нативном разрешении.
RX 9070 XT:
- 85 FPS в 1080p
- 52 FPS в 1440p
- 26 FPS в 4K
Для сравнения, RTX 4070 Ti продемонстрировала практически идентичную производительность, а RTX 4080 Super – небольшое преимущество.
RTX 4080 Super:
- 99 в 1080p
- 77 в 1440p
- 33 в 4K
В другой игре RX 9070 XT вплотную подошла к результатам RTX 4080 Super:
- 97 FPS в 1080p
- 73 FPS в 1440p
- 30 FPS в 4K
Разрыв в производительности между RX 9070 XT и RTX 4080 Super составил от 2 до 10%, немного увеличившись на более высоких разрешениях. По сравнению с RTX 4070 Ti, RX 9070 XT оказалась быстрее на 7-11%.
Хотя эти бенчмарки свидетельствуют о впечатляющей производительности, отсутствие подтвержденных данных, таких как сопровождающие скриншоты или особенности тестирования, заставляет насторожиться.