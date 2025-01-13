Разрыв в производительности между RX 9070 XT и RTX 4080 Super составил от 2 до 10%.

Недавние утечки намекают на то, что грядущая видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT сможет соперничать с RTX 4080 Super от NVIDIA по производительности, особенно в игровых сценариях с трассировкой лучей.

На форуме Chiphell появилась новая утечка данных о производительности, предоставленная участником Napoleon, который поделился результатами бенчмарков, сравнивающих RX 9070 XT с RTX 4070 Ti и RTX 4080 Super в двух играх в нативном разрешении.

RX 9070 XT:

85 FPS в 1080p

52 FPS в 1440p

26 FPS в 4K

Для сравнения, RTX 4070 Ti продемонстрировала практически идентичную производительность, а RTX 4080 Super – небольшое преимущество.

RTX 4080 Super:

99 в 1080p

77 в 1440p

33 в 4K

В другой игре RX 9070 XT вплотную подошла к результатам RTX 4080 Super:

97 FPS в 1080p

73 FPS в 1440p

30 FPS в 4K

Разрыв в производительности между RX 9070 XT и RTX 4080 Super составил от 2 до 10%, немного увеличившись на более высоких разрешениях. По сравнению с RTX 4070 Ti, RX 9070 XT оказалась быстрее на 7-11%.

Хотя эти бенчмарки свидетельствуют о впечатляющей производительности, отсутствие подтвержденных данных, таких как сопровождающие скриншоты или особенности тестирования, заставляет насторожиться.