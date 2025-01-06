И добавил, что он на 100% серьезен.

Маркус Перссон, более известный как Notch, создатель всемирно известной игры Minecraft, привлек к себе внимание, проведя опрос среди подписчиков в социальных сетях о своем следующем потенциальном проекте. В опросе были представлены два интригующих варианта: ролевая игра, смешанная с roguelike от первого лица, или духовный наследник Minecraft, шутливо названный Minecraft 2. На момент написания статьи в голосовании приняло участие более 282 000 человек, и подавляющее большинство – 81% – отдали предпочтение последнему варианту.

В последующем твите Notch признал значимость своего опроса, заявив:

"По сути, я анонсировал Minecraft 2. Это на 100% серьезно".

Более подробно Нотч рассказал о своей мотивации:

"Я подумал, что, возможно, люди действительно хотят, чтобы я сделал еще одну игру, очень похожую на первую, и мне снова нравится работать над играми".

Он выразил готовность создать любую из концепций игры, но намекнул, что склоняется к духовному наследнику из-за его очевидной востребованности.

Notch также поразмышлял о своем творческом процессе, признав, что финансовый успех не был единственным мотиватором.

"Я хочу, чтобы деньги были потрачены на благое дело, но, боже мой, я понял, что часто терплю неудачи. Победа – это неудача, пока ты не добьешься успеха".

Несмотря на то, что Minecraft остается неудержимым феноменом – продано более 300 млн копий и часто выходят обновления для всех платформ, Microsoft не проявляет никаких признаков разработки официальной Minecraft 2.