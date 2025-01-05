Особенный ажиотаж может вызвать демонстрация Half-Life 3.

Известный журналист Джейсон Шрайер обнародовал свои ожидания относительно игрового ландшафта в 2025 году, представив смесь оптимизма и разочарования. В статье для Bloomberg Шрайер прогнозирует значительное изменение сроков выхода Grand Theft Auto VI, предсказывая перенос с запланированного на 2025 год релиза на 2026 год.

Однако прогноз Шрайера касается не только задержек. Он ожидает два грандиозных анонса, которые могут перевернуть представление об игровой индустрии в этом году: Hollow Knight: Silksong и официальный анонс Half-Life 3. Если оба осуществятся, 2025 год станет знаковым для любителей игр.

В своем анализе Шрайер объясняет возможную задержку выхода GTA 6 приверженностью Rockstar Games к качеству и гуманным условиям труда.

"Следующая Grand Theft Auto – это чрезвычайно амбициозный проект и давление, оказываемое на разработчиков, чтобы выпустить новаторскую игру, огромно. Rockstar Games взяла на себя обязательство не привлекать разработчиков к сверхурочной работе на заключительных этапах производства. В результате, я предполагаю, что игра будет выпущена в 2026 году".

Такой подход соответствует истории Rockstar – Red Dead Redemption 2 также столкнулась с задержками, несмотря на то, что для того, чтобы уложиться в график релиза, потребовались значительные сверхурочные. Учитывая ставки, которые делает GTA 6, дополнительное время на разработку может оказаться необходимым для обеспечения качества игры и благополучия ее создателей.

Если другие прогнозы Шрайера окажутся точными, 2025 год все равно может стать знаковым для игровой индустрии. По его прогнозам, Hollow Knight: Silksong, впервые представленная в 2019 году, наконец-то увидит свет, порадовав фанатов, которые с нетерпением ждали ее выхода.

Еще более заманчивыми являются его предположения относительно Half-Life 3. После многих лет слухов и мемов вокруг неуловимого сиквела, Шрайер намекает, что в 2025 году наконец-то будет подтверждено его существование.