Недавно европейские наблюдатели смогли подняться на судно.

После нескольких недель расследования предполагаемой диверсии на двух подводных интернет-кабелях, соединяющих Финляндию и Швецию с Центральной Европой, Дания организовала встречу между заинтересованными странами и Китаем. Эта встреча позволила представителям Германии, Финляндии и Дании подняться на борт китайского балкера Yi Peng 3. По данным Reuters, китайские власти возглавили расследование, а европейские чиновники участвовали в нем в качестве наблюдателей.

"Мы ожидаем, что после завершения инспекции группой представителей четырех стран судно сможет отправиться к месту назначения", – заявил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. Тем временем шведские власти уточнили, что их роль на борту судна ограничивается наблюдением.

Подозрения в нечестной игре усилились после того, как на подводных кадрах были обнаружены следы волочения якоря по морскому дну, совпадающие с маневрами судна. Как сообщает Scandasia, нестабильные движения судна, необычные для коммерческого грузового судна, были зафиксированы 17 ноября на линии BCS East-West Interlink, соединяющей Швецию с Литвой. Аналогичное поведение было отмечено на следующий день по кабелю C-Lion1 между Финляндией и Германией. Хотя эти кадры были получены частными СМИ, а не следственными органами, они еще больше подогрели обвинения в том, что причиной повреждения стал якорь судна. Главный вопрос остается открытым: была ли это трагическая случайность или преднамеренное действие.

Судно Yi Peng 3, шедшее под китайским флагом, направлялось из Усть-Луги (РФ) в Порт-Саид (Египет), когда произошел инцидент. Китай не взял на себя ответственность за случившееся, однако Пекин подчеркнул свою готовность сотрудничать с пострадавшими странами, заявив, что находится в полном контакте, чтобы обеспечить безопасное разрешение инцидента.