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Американцы проводят больше лет в нездоровом состоянии, чем жители любой другой страны

И болеют существенно чаще других людей.
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Недавнее исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, выявило тревожную тенденцию: за последние два десятилетия разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни американцев и тем, сколько времени они проводят в добром здравии, значительно вырос. Проанализировав глобальные данные о состоянии здоровья населения с 2000 по 2019 год, авторы исследования подчеркивают, что Соединенные Штаты являются исключением по количеству лет, проведенных в условиях плохого здоровья.

К 2019 году разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни и продолжительностью здоровья американцев составил 12,4 года, что является самым большим показателем среди 183 стран, включенных в исследование. Это означает, что в среднем американцы проводят более десяти лет своей жизни в болезни или инвалидности. Для сравнения, Австралия занимает второе место по величине разрыва – 12,1 года, за ней следуют Новая Зеландия – 11,8 года и Великобритания – 11,3 года. В целом по миру средний разрыв составил 9,6 года.

Эти выводы согласуются с результатами более ранних анализов, указывающих на системные проблемы в здравоохранении США. В январском отчете Фонда Содружества говорится, что в США самые высокие показатели ожирения, множества хронических заболеваний и смертности, которой можно было бы избежать, среди стран с высоким уровнем дохода. Несмотря на то, что американцы тратят на здравоохранение больше, чем любая другая страна, у них самая низкая ожидаемая продолжительность жизни при рождении и самые высокие показатели материнской и младенческой смертности.

В глобальном масштабе разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни и продолжительностью здоровья также увеличился, хотя и не так стремительно, как в США. В период с 2000 по 2019 год ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась на 6,5 лет и составила 73 года, однако ожидаемая продолжительность здоровья увеличилась лишь на 5,4 года и составила 63 года. В результате глобальный разрыв между ожидаемой продолжительностью жизни и здоровьем увеличился с 8,5 до 9,6 лет.

В США этот разрыв увеличился еще сильнее: с 10,9 лет в 2000 году до 12,4 лет в 2019 году – на 29% больше, чем в среднем по миру.

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