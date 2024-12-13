Состояние Илона Маска перевалило за 400 млрд долларов
Илон Маск не только сохранил за собой звание самого богатого человека в мире, но и значительно увеличил разрыв с конкурентами. Чистое состояние генерального директора Tesla выросло до поразительных 447 млрд долларов и он стал первым человеком, преодолевшим планку в 400 млрд долларов.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, только за этот год состояние Маска выросло на 218 млрд долларов. В перспективе его годовой прирост почти сравняется с совокупным чистым состоянием Джеффа Безоса, занимающего второе место, и Марка Цукерберга, занимающего третье место (249 и 224 млрд долларов соответственно).
Во многом это накопление богатства можно объяснить несколькими переломными событиями. После ноябрьских выборов в США состояние Маска выросло на 77%. Примечательно, что скачок на 62,8 млрд долларов произошел за один день после того, как SpaceX заключила сделку по продаже акций, в результате чего стоимость компании выросла аж до 350 млрд.
Будучи крупнейшим индивидуальным акционером компании, Маск получил непосредственную выгоду от того, что акции Tesla на этой неделе достигли рекордной отметки в $424,77.
Еще один значительный вклад в богатство Маска – его стартап в области искусственного интеллекта xAI. Только в прошлом месяце компания привлекла 5 млрд долларов в ходе раунда финансирования.
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