Однако для этого нужен подходящий климат.

Mercedes-Benz находится в авангарде инноваций с новой "солнечной краской", которая может генерировать электричество при нанесении на внешнюю поверхность автомобиля. Эта технология способна обеспечить электромобили энергией на протяжении тысяч километров в год, значительно увеличивая запас хода и снижая необходимость частой зарядки во время длительных поездок.

Солнечная краска толщиной в пять микрометров и весом 50 граммов на квадратный метр практически невесома. При этом она обладает потрясающими возможностями по сбору энергии. Еще более впечатляющим является ее состав. Краска не содержит редкоземельных элементов и кремния и изготовлена из недорогих, нетоксичных материалов, которые легко поддаются переработке, что решает проблемы экологии и стоимости.

Mercedes утверждает, что площадь поверхности в 11 квадратных метров – примерно как у среднего внедорожника – может генерировать достаточно электричества, чтобы обеспечить до 12 000 километров пробега в год при идеальных условиях. Это может либо напрямую питать электромоторы автомобиля, либо подзаряжать его аккумуляторные батареи. Примечательно, что даже когда автомобиль стоит на стоянке, солнечная краска продолжает генерировать энергию, функционируя в пассивном режиме.

Хотя реальная производительность зависит от таких факторов, как интенсивность солнечного света, затененность и географическое положение, компания Mercedes привела примеры, иллюстрирующие потенциал технологии. В Штутгарте (Германия), где базируется компания, краска теоретически может покрыть до 62% среднего расстояния ежедневной поездки в 52 км, полностью питаясь солнечной энергией. В более солнечных местах, таких как Лос-Анджелес, она может покрыть 100% потребности среднестатистического водителя.