Неограниченный доступ к ней стоит $200.

Компания OpenAI начала праздничные мероприятия с крупного анонса: официального релиза модели OpenAI o1 для ChatGPT и введения ежемесячной подписки в $200, предназначенной для бизнеса и получившей меткое название ChatGPT Pro.

Изначально представленная в виде предварительной версии, OpenAI o1 обещает значительные улучшения в области рассуждений и логики. Эта модель отлично справляется с разбивкой сложных задач на управляемые части, рассматривая каждый компонент по отдельности, прежде чем синтезировать целостный ответ. Такой структурированный подход повышает точность и надежность ее ответов.

Примечательно, что OpenAI o1 демонстрирует прогресс в решении математических задач. В ходе внутренних тестов OpenAI модель решила 83% задач отборочного экзамена международной математической олимпиады – это поразительное улучшение по сравнению с GPT-4o, которая справилась лишь с 13%.

OpenAI o1 – это не только лучшие математические показатели: возможности модели распространяются и на обработку изображений. Теперь пользователи могут загружать изображения, чтобы модель их анализировала, объясняла или даже создавала пошаговые руководства. От расшифровки рукописных заметок до оценки размеров или идентификации компонентов машины, OpenAI o1 легко объединяет визуальное понимание с улучшенным логическим мышлением.