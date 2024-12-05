До исторической отметки криптовалюте оставалось совсем немного.

Биткоин, флагманская криптовалюта, снова оказалась в центре внимания, получив громкую поддержку, которая укрепила её статус политически независимого и сохраняющего богатство актива. На этот раз внимание BTC досталось от президента РФ Владимира Путина, который лаконично подчеркнул устойчивость биткоина, задав риторический вопрос:

"Кто может остановить биткоин?"

Его собственный ответ – однозначное "никто" – отражает растущее признание децентрализованной природы и глобальной значимости биткоина.

Страны продолжают использовать BTC в качестве стратегического актива. Например, Бутан недавно сообщил, что официально добывает биткоин с 2019 года, накопив заметный резерв в 12 206 BTC. Аналогичным образом, Сальвадор, первая страна, принявшая биткоин в качестве законного платежного средства в 2021 году, в настоящее время располагает резервом в 5 942 BTC. Эти события сигнализируют об изменении геополитического ландшафта, поскольку суверенные государства изучают потенциал биткоина как средства защиты от традиционных финансовых систем.

Сейчас криптовалюта находится в дразнящей близости от пересечения порога в 100 000 долларов, сегодня был зафиксирован новый исторический максимум в 99 250 долларов.