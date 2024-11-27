А порог 100 000 долларов не за горами.

Биткоин, ведущая мировая криптовалюта, укрепляет свою "бычью" траекторию, приближаясь к значимому рубежу в $100 000. Финансовые эксперты, в том числе аналитики Standard Chartered, ожидают, что в ближайшие недели биткоин преодолеет этот психологический барьер и закрепится на шестизначной отметке. Соучредитель компании MicroStrategy Майкл Сейлор, поддерживая оптимизм, предсказал удивительный 140-кратный рост стоимости биткоина в течение следующих двух десятилетий – смелый прогноз, соответствующий спекулятивным целям, которые часто наблюдаются на бычьих рынках.

Аналитик Standard Chartered Джефф Кендрик недавно опубликовал инвестиционную записку, в которой утверждает, что биткоин может превысить отметку в 100 000 долларов к концу года и потенциально достичь 200 000 долларов к концу 2025 году. Однако Кендрик прогнозирует промежуточный откат ниже отметки $88 700, прежде чем ралли возобновится:

"После президентских выборов в США наблюдается значительный рост покупок биткоина со стороны биржевых фондов и MicroStrategy, но средняя цена этих покупок составляет $88 700".

Недавний рост цен на биткоин можно отчасти объяснить благоприятными политическими событиями. Переизбрание администрации Трампа, поддерживающей криптовалюты, в начале ноября вызвало волну инициатив в поддержку криптовалют, создав благоприятную среду для роста цифровых активов. К ключевым событиям относятся:

Создание специализированного офиса по цифровым активам

Формирование Национального совета по криптовалютам

Перспективные резервы биткоина в Пенсильвании

Кроме того, существуют большие ожидания, что администрация Трампа отменит руководство SEC SAB 121. В настоящее время это правило не позволяет банкам работать с криптовалютами, требуя от хранителей указывать криптовалютные активы на балансе наряду с компенсирующими обязательствами. Отмена этого правила, вероятно, расширит участие институциональных инвесторов в рынке биткоина.