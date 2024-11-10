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Инженер NASA предлагает $10 000 любому, кто победит его робота в игру "Камень, ножницы, бумага"

Однако сделать это в честных условиях невозможно.
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На протяжении десятилетий компьютеры превосходили людей в некоторых играх. Компания OpenAI, например, сначала привлекла к себе внимание ботами, которые могли победить профессиональных игроков в Starcraft. Недавно инженер-новатор разработал непобедимого робота для извечной игры "Камень, ножницы, бумага".

Марк Робер, ютубер и бывший инженер NASA, сконструировал грозного робота, который переосмыслил простоту классической игры. Устройство, получившее прозвище Рокки, может показаться непритязательным благодаря компактной коробке, глазам-пупырышкам и напечатанной на 3D-принтере руке. Однако его возможности просто необыкновенны.

В видеоролике Робер продемонстрировал работу Рокки, показав его безупречную тактику. За все время демонстрации ему не удалось выиграть у робота ни одного раунда. По словам Робера, вероятность победы над Рокки равна 0%.

Беспрецедентный успех Рокки обусловлен молниеносной системой отслеживания движения рук. В основе этого механизма лежит инфракрасный датчик движения, способный анализировать движения рук и пальцев противника до 100 раз в секунду. Собранные данные поступают в бортовой мини-компьютер, который мгновенно определяет, что выбирает противник – камень, бумагу или ножницы, еще до того, как его рука полностью вытянется. Руководствуясь этим анализом, компьютер незамедлительно активирует моторы, которые за доли секунды направляют руку Рокки, чтобы сделать выигрышный ход.

Даже проверенные стратегии, разработанные для повышения шансов на победу, неэффективны против робота. Исследование, включавшее более 54 000 игр "камень-ножницы-бумага", выявило закономерность, позволяющую повысить вероятность победы игрока до 75%. Стратегия предполагала, что после выигрыша игроки должны переходить к следующему варианту в цикле (например, от камня к бумаге). И наоборот, после проигрыша игроки должны вернуться к предыдущему варианту (например, камень к ножницам).

Однако когда дело доходит до Рокки, никакой стратегии не достаточно.

"Независимо от вашего подхода, ваши шансы намного, намного ниже. Это происходит потому, что система Рокки делает свой ход только после того, как обнаружит начальный жест противника, что делает невозможным маневрирование".

Робер настолько уверен в точности Рокки, что предложил приз в 10 000 долларов тому, кто сможет победить робота в честных условиях.

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игры искусственный интеллект роботы
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