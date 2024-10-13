GTA 6 будет продаваться более 10 лет, и у нее нет конкурентов, о которых можно было бы беспокоиться. Они не собираются выпускать игру, пока не будут довольны ею на 100%

Бывший разработчик Rockstar Оббе Вермей (Obbe Vermeij) недавно намекнул, что релиз Grand Theft Auto VI состоится в 2025 году, но эти сроки могут измениться. Вермей, сыгравший ключевую роль в разработке таких игр, как GTA 3 и GTA 4 во время своей работы техническим директором Rockstar North, предполагает, что несколько факторов остаются вне контроля студии. Хотя фанаты с нетерпением ждут обновлений, релиз может задержаться, если Rockstar не будет полностью удовлетворена качеством игры.

Размышляя о своем опыте, Вермей рассказал, как Rockstar справлялась с предыдущими задержками. Например, решение о переносе GTA 4 было принято всего за четыре месяца до ее первоначального релиза. Он подчеркивает, что подобные решения не принимаются легкомысленно, но они необходимы, чтобы не выпустить незаконченную игру.

Что касается GTA 6, то разработчик предсказывает, что амбиции, лежащие в основе игры, потребуют значительной доработки. Он отметил, что Rockstar не нужно торопиться с выпуском игры.

"GTA 6 будет продаваться более 10 лет, и у нее нет конкурентов, о которых можно было бы беспокоиться. Они не собираются выпускать игру, пока не будут довольны ею на 100%".

Стоит отметить, что генеральный директор Take-Two Штраус Зельник сохраняет оптимизм, выражая уверенность в том, что релиз состоится осенью 2025 года.

Еще одна потенциальная проблема для Rockstar – оптимизация GTA 6 для различных игровых платформ, в частности для Xbox Series S. Series S может представлять трудности для разработчиков из-за относительно скромных технических характеристик по сравнению с Series X и PlayStation 5 Pro.