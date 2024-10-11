Для этого пришлось использовать химические вещества.

Если вы решите приобрести iPhone 16 Pro или 16 Pro Max, ваш выбор цветов будет ограничен четырьмя вариантами, в каждом из которых присутствует термин "Титан": Desert Titanium, Natural Titanium, White Titanium и Black Titanium. Хотя эти варианты, безусловно, выглядят элегантно, они могут прийтись по вкусу не каждому. Интересно, что цветовая палитра стандартных моделей iPhone 16 кажется более привлекательной.

Решение Apple использовать именно эти оттенки объясняется необходимостью гармонично сочетать титановую рамку с задним стеклом. Выбранные цвета соответствуют естественному виду титана, придавая устройству более целостную эстетику.

Недавно один из пользователей YouTube продемонстрировал, как сделать заднюю панель iPhone 16 Pro прозрачной, и результат получился необычным. Процесс заключается в использовании галлия для растворения переработанного алюминия, приклеенного к заднему стеклу.

В видеоролике Phone Repair Guru подробно описывает каждый шаг. Простота такой модификации объясняется тем, что Apple применила новый метод сборки iPhone 16, позволяющий легко снимать переднюю или заднюю панель для ремонта. Ютубер начинает с нагрева задней панели, чтобы размягчить клей, а затем аккуратно снимает ее. Примечательно, что остальная часть телефона остается нетронутой во время всего процесса.

Как только задняя панель отсоединена, следующей задачей становится извлечение ключевых компонентов, таких как вспышка, задний микрофон и катушка для зарядки MagSafe, которые нужно будет снова прикрепить к прозрачной задней панели. После этого блогер удалил как можно больше графитовой бумаги и погрузил заднюю панель в ацетон на три дня, чтобы еще больше ослабить алюминий.

Именно здесь в дело вступает галлий. Если нагреть галлий и вылить его на переработанный алюминий, произойдет химическая реакция, которая размягчит металл и облегчит его удаление. Однако в результате этой реакции может образоваться небольшое количество газообразного водорода, который легко воспламеняется.

После очистки заднего стекла и соскабливания краски последний шаг заключается в сборке iPhone. В итоге получился впечатляющий прозрачный iPhone 16 Pro, который демонстрирует внутренние компоненты устройства так, как не сможет сделать ни один чехол.