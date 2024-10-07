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Kachka
Ученые придумали, как использовать лунный и марсианский песок для создания прочных кирпичей
Это поможет в создании будущих колоний.

По мере того как формируются планы создания лунных и марсианских колоний, возможность производить строительные материалы на месте становится ключевым фактором для освоения космоса. Последние инновации приближают человечество к созданию самодостаточных поселений за пределами Земли. Эти открытия не только важны для космоса, но и могут изменить подход к строительству на нашей планете.

Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине разработали революционную методику превращения марсианского и лунного реголита – материала, покрывающего поверхность этих небесных тел, – в прочные кирпичи.

Процесс основан на использовании углеродных нанотрубок для скрепления реголита, требует минимальных затрат энергии и работает при относительно низких температурах. Такая эффективность крайне важна для космических миссий, где ресурсы ограничены, что делает метод особенно перспективным для использования на Марсе и Луне.

Несмотря на свою легкость, кирпичи демонстрируют впечатляющую прочность, не уступающую граниту. Уникальной особенностью этих кирпичей на основе реголита является их электропроводность, которая позволяет им функционировать в качестве внутренних датчиков.

Потенциал этой технологии простирается далеко за пределы космоса. Команда считает, что включение подобных наноматериалов, например графена, в земной бетон может увеличить его прочность на 40%. Подобные усовершенствования позволят резко сократить количество бетона, необходимого для строительства, что значительно снизит воздействие производства бетона на окружающую среду.

#космос #луна #марс #земля #планеты
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