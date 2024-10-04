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Kachka
NVIDIA готовится одновременно представить RTX 5080 и RTX 5090
На фоне этого компания планирует снять с производства RTX 4080 SUPER.

Как сообщается, компания NVIDIA готовится прекратить производство и поставки своей видеокарты GeForce RTX 4080 SUPER, приурочив этот шаг к ожидаемому запуску новых RTX 5090 и RTX 5080.

Недавно стало известно, что NVIDIA прекратит поставки моделей GeForce RTX 4090 и RTX 4090D сторонним производителям, чтобы уменьшить избыток запасов и освободить место для грядущих видеокарт серии RTX 5000. После этого GeForce RTX 4090 стала все более дефицитной на различных европейских рынках, а цены на нее взлетели намного выше стандартной розничной стоимости. Теперь, похоже, аналогичная ситуация может вскоре затронуть еще один графический процессор высокого класса.

Согласно сообщениям Board Channels, GeForce RTX 4080 SUPER, дебютировавшая в начале этого года, вскоре окажется в ограниченном доступе. Ожидается, что производство карты прекратится к концу текущего месяца, а поставки закончатся в ноябре. В настоящее время RTX 4080 SUPER остается широко доступной, и ее цены еще не испытали такой инфляции, как RTX 4090.

Более того, недавняя информация говорит о том, что грядущая линейка Blackwell будет включать не только модели RTX 5090 и 5090D. Скорее всего, одновременно будет представлена и серия RTX 5080, что расширит рамки предложений следующего поколения.

#nvidia #видеокарты #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 4080 super #rtx 5080
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