Оригинальный смартфон стоит 2 850 долларов.

Российская компания Caviar, известная своими роскошными кастомизациями мобильных телефонов, вновь создала очередной шедевр. На этот раз в центре внимания – смартфон Huawei Mate XT Ultimate, новая флагманская раскладушка, которая дебютировала в Китае в начале этого месяца в черном и красном вариантах. При стартовой цене CNY19 999 ($2 850) устройство уже стало символом эксклюзивности.

Версия Huawei Mate XT Ultimate от Caviar входит в престижную коллекцию Rich Colors, в которой представлены две разные модели: Black Dragon и Gold Dragon.

Версия Black Dragon вдохновлена мифическим драконом Сюаньлуном, существом из китайских легенд. Внешняя отделка из черной крокодиловой кожи напоминает чешую дракона, а позолоченные акценты дополняют роскошную эстетику.

С другой стороны, модель Gold Dragon – дань уважения древнему китайскому мастерству. Устройство полностью покрыто 24-каратным золотом, его поверхность причудливо текстурирована, чтобы имитировать императорские мечи из Лонгкуана – города, почитаемого за многовековую традицию многослойной ковки мечей. Caviar выпустит только 88 экземпляров каждой версии.

Обе модели доступны в трех вариантах хранения данных: 256Gb, 512Gb и 1Tb. Цены на Black Dragon начинаются от $12 770 за базовую модель, а варианты с 512Gb и 1Tb стоят $13 200 и $13 630 соответственно. Золотой дракон, еще более эксклюзивный, предлагается по цене $14 500 за версию с 256Gb, $14 930 за 512Gb и $15 360 за модель с 1Tb.

Пока стандартный Mate XT Ultimate от Huawei остается эксклюзивным для Китая, но его глобальный запуск ожидается в 1 квартале 2025 года.