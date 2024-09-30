Весит данное устройство аж 7 кг.

Когда-то NVIDIA смело заявляла, что их мобильные GPU не уступают по производительности настольным вариантам. Со временем это утверждение перестало быть верным, несмотря на выпуск мобильных GPU, таких как RTX 4090M. Сегодня графический ускоритель RTX 4090 для ноутбуков меркнет в сравнении со своим настольным аналогом. Основные различия заключаются в аппаратном обеспечении: в мобильной версии используется чип AD103 вместо AD102, в результате чего количество ядер составляет всего 59% от количества ядер настольной карты. Кроме того, она имеет на 8Gb меньше памяти и работает с предельной мощностью 175W, в то время как настольная версия может доходить до 600W.

Такое несоответствие между мобильными и настольными GPU не ново. Эту тенденцию мы наблюдаем уже много лет, и ожидается, что она продолжится и в серии RTX 5000. Несмотря на это, многие энтузиасты не хотят мириться с ограничениями. Один из них, китайский модер, известный под ником 爱超频的小白, взял дело в свои руки, расширив границы возможностей видеокарты для ноутбука.

Он создал собственную систему на основе готового OEM-комплекта с использованием настольного процессора AMD Ryzen 9 7950X3D. Модер использовал материнскую плату ROG STRIX B650I Mini-ITX, которая позволяет заменить всю плату при необходимости. Система также включает в себя две плашки оперативной памяти DDR5-6800 объемом 32Gb и твердотельный накопитель Intel Optane P5800.

Самым заметным обновлением в этой сборке является видеокарта. Вместо мобильной RTX 4090 энтузиаст установил RTX 4090 с классическим вентилятором и TDP 450W, что намного мощнее, чем у ноутбука. В конструкции даже предусмотрен разъем питания, специально адаптированный под мобильную конфигурацию.

С точки зрения производительности, система очень стабильна, а видеокарта комфортно поддерживает 450W. Во время интенсивных игровых сессий карта работала при температуре 70°C без каких-либо сбоев.

Конечный продукт портативен в техническом смысле, так как помещается в рюкзак. Но при весе 6,7 кг без блока питания и 8 кг с блоком питания носить его с собой – задача не из легких.