В качестве источника генерации энергии использовали "машину Z".

Идея использования ядерных взрывов для отклонения или уничтожения астероидов может показаться знакомой, ведь ее популяризировали во многих научно-фантастических фильмах. Однако в вакууме космоса отсутствие атмосферы значительно снижает мощность ядерных взрывов, что делает такой подход гораздо более сложным, чем кажется. Исследователи из Национальной лаборатории Сандия изучают способы преодоления этой проблемы с помощью нового инновационного подхода.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Physics, команда ученых использовала свою "машину Z" – самое мощное импульсное энергетическое устройство на Земле для моделирования воздействия ядерного взрыва на материалы астероида. Эта массивная машина может концентрировать электрическую энергию на уровнях, достаточно высоких, чтобы расплавить алмазы. Подавая огромный импульс электричества в газ аргон, Z-машина создает перегретую плазму, подобную солнечной, испуская интенсивные всплески рентгеновского излучения.

Затем исследователи подвергли небольшие образцы астероидов воздействию этих всплесков радиации, воспроизводя то, что может произойти, если ядерная энергия будет использована для отклонения астероида.

По словам ведущего исследователя Мура, важность защиты от астероидов часто недооценивается.

"Астероиды постоянно сталкиваются с нашей планетой, но обычно они слишком малы, чтобы вызывать беспокойство. Мы называем их падающими звездами".

Однако эти исследования все еще находятся на ранней стадии. Настоящие астероиды состоят не только из кремния. Они имеют различные комбинации минералов, удерживаемых вместе гравитацией. Прежде чем всерьез рассматривать ядерные взрывы в качестве практической стратегии защиты от астероидов, необходимо провести дополнительные моделирования с учетом этих переменных.