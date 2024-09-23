Трамп же всецело поддержал программу миллиардера.

Экспрессивные высказывания Илона Маска в интернете не являются чем-то новым, но его недавний комментарий достиг новых масштабов. В воскресенье Маск в своей социальной сети выступил с резкой критикой администрации Байдена. В центре внимания амбициозная программа SpaceX по полету на Марс, которую, по его словам, сдерживает гора правительственной бюрократии.

Маск утверждает, что эта бюрократическая волокита может сорвать долгосрочные перспективы человечества стать многопланетным видом. По его словам, это критический вопрос, который может повлиять на наше выживание.

"Фундаментальный экзистенциальный вопрос заключается в том, станет ли человечество устойчиво многопланетным до того, как на Земле произойдет нечто, способное этому помешать, например ядерная война, супервирус или демографический коллапс, ослабляющий цивилизацию до такой степени, что она теряет способность отправлять корабли снабжения на Марс".

Его опасения не ограничиваются бюрократическими препятствиями. Маск предупредил, что избрание Камалы Харрис может усугубить эти проблемы.

"Хотя у меня много опасений по поводу возможного режима Камалы, я считаю, что бюрократия, которая сейчас душит Америку до смерти, гарантированно будет расти при администрации Демократической партии. Это уничтожит программу освоения Марса и обречет человечество".

Тирада Маска прозвучала всего через день после того, как бывший президент Дональд Трамп на митинге в Северной Каролине заявил, что в случае переизбрания он будет работать с Маском, чтобы "запустить ракетные корабли". Одобрение Трампом освоения космоса не является чем-то новым. Во время своего первого срока он подтолкнул НАСА к тому, чтобы нацелиться на высадку на Луну до конца 2024 года, и создал Космические силы США.