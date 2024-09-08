На помощь к ним в случае чего отправят корабль Crew-8 Dragon.

Космический корабль Starliner компании Boeing успешно отстыковался от МКС сегодня в 18:04 по восточному времени, завершив многомесячное пребывание в космосе. Изначально запуск корабля Starliner был запланирован на июнь, а возвращение планировалось через несколько недель, но из-за неисправности двигателей во время стыковки с МКС сроки были сдвинуты. Эта проблема вызвала длительное расследование НАСА и Boeing, которое достигло критической точки в прошлом месяце. НАСА решило, что отсутствие консенсуса среди экспертов нарушает строгие протоколы безопасности полетов астронавтов.

После отстыковки Starliner закроет входную крышку и проведет диагностику двигателей, прежде чем наземные команды примут решение о начале схода с орбиты – ключевого этапа вхождения в атмосферу Земли. Решение о том, стоит ли продолжать, будет принято в 22:57 по восточному времени, а запуск двигателей ожидается примерно через двадцать минут.

Ключевым достижением миссии на данный момент является выход Starliner из эллипсоида приближения вокруг МКС. Этот маневр значительно увеличивает запас прочности станции, гарантируя, что космический корабль не будет дрейфовать в сторону станции в течение как минимум 24 часов, даже в случае отказа двигательной установки.

Тем временем астронавты НАСА Буч Уилмор и Суни Уильямс, находящиеся сейчас на борту МКС, держат в готовности корабль Crew-8 Dragon компании SpaceX в качестве средства экстренного возвращения. В НАСА заверили, что астронавты не останутся на мели, поскольку Crew-8 обеспечивает возможность спасения до прибытия Crew-9, который будет служить основным транспортным средством как для обычных операций, так и для чрезвычайных ситуаций.