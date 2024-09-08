Перспектива появления продвинутых искусственных интеллектов вызывает определенную тревогу, но идея разумных грибов, управляющих крошечными транспортными средствами, может показаться научной фантастикой. Однако исследователи из Корнельского университета и Университета Флоренции продемонстрировали новое применение биологических систем в робототехнике.

В их исследовании участвует Pleurotus eryngii, широко известный как королевская вешенка. Используя электрофизиологическую активность гриба, исследователи смогли управлять механическими машинами. Это достигается благодаря мицелиальной сети гриба, которая реагирует на различные раздражители.

Ананд Мишра, научный сотрудник лаборатории органической робототехники Корнелла, объясняет:

"Живые системы реагируют на прикосновения, свет, тепло и даже на неизвестные сигналы. Эту способность к адаптации можно использовать при создании роботов, которые работают в непредсказуемых условиях".

Исследователи использовали ультрафиолетовый свет, чтобы вызвать электрические импульсы в грибе, которые затем были преобразованы в цифровые команды для управления движениями кальмароподобного робота. Хотя реакции робота были медленными, демонстрация была ускорена в видеоролике для наглядности. Кроме того, в отдельном эксперименте гриб успешно управлял небольшим четырехколесным транспортным средством.

Пускай этот эксперимент может показаться просто забавным, он намекает на потенциальное применение в реальном мире. Возможность интегрировать биологические системы с машинами может привести к появлению роботов, которые, например, смогут определять состояние почвы и автономно регулировать уровень удобрений или применять обеззараживающие средства. Это исследование открывает двери для инновационных решений в робототехнике, объединяя биологию и технологию непредсказуемыми способами.