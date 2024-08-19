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Kachka
Исследователи объяснили, почему возле сверхмассивных черных дыр так мало новых звёзд
Однако полностью звездообразование, как правило, не останавливается.

Последние исследования сверхмассивных черных дыр меняют наше представление об эволюции галактик, бросая вызов устоявшимся теориям их формирования. Изучая роль черных дыр в регулировании звездообразования, ученые получают новые сведения о крупномасштабной структуре вселенной и распределении галактик во времени. Эти новые знания могут в конечном итоге привести к пересмотру теорий космического развития, предлагая новый взгляд на силы, управляющие ростом и замиранием галактик.

Новаторское исследование, проведенное китайскими учеными, представляет собой большой шаг вперед в понимании влияния сверхмассивных черных дыр на галактики. Изучив 69 близлежащих галактик, группа ученых из Китая и Франции обнаружила, что центральная черная дыра может нагревать окружающий холодный газ, не давая ему конденсироваться в новые звезды. Это открытие позволяет понять, почему одни галактики продолжают расти, а другие впадают в состояние ожидания.

Исследование демонстрирует прямую зависимость между массой черной дыры и наличием холодного газа, необходимого для звездообразования. Ведущий исследователь Ван Тао из Нанкинского университета подчеркнул, что более крупные черные дыры связаны с уменьшением количества холодного газа, что препятствует звездообразованию.

Соавтор работы Давид Эльбаз из Университета Париж-Сакле предложил аналогию для объяснения этого процесса, сравнив его с размещением перевернутого стакана над свечой: подобно тому, как пламя гаснет из-за недостатка воздуха, сверхмассивная черная дыра препятствует звездообразованию, ограничивая доступность холодного газа.

#космос #вселенная #звезды #черные дыры #галактики
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