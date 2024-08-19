Однако полностью звездообразование, как правило, не останавливается.

Последние исследования сверхмассивных черных дыр меняют наше представление об эволюции галактик, бросая вызов устоявшимся теориям их формирования. Изучая роль черных дыр в регулировании звездообразования, ученые получают новые сведения о крупномасштабной структуре вселенной и распределении галактик во времени. Эти новые знания могут в конечном итоге привести к пересмотру теорий космического развития, предлагая новый взгляд на силы, управляющие ростом и замиранием галактик.

Новаторское исследование, проведенное китайскими учеными, представляет собой большой шаг вперед в понимании влияния сверхмассивных черных дыр на галактики. Изучив 69 близлежащих галактик, группа ученых из Китая и Франции обнаружила, что центральная черная дыра может нагревать окружающий холодный газ, не давая ему конденсироваться в новые звезды. Это открытие позволяет понять, почему одни галактики продолжают расти, а другие впадают в состояние ожидания.

Исследование демонстрирует прямую зависимость между массой черной дыры и наличием холодного газа, необходимого для звездообразования. Ведущий исследователь Ван Тао из Нанкинского университета подчеркнул, что более крупные черные дыры связаны с уменьшением количества холодного газа, что препятствует звездообразованию.

Соавтор работы Давид Эльбаз из Университета Париж-Сакле предложил аналогию для объяснения этого процесса, сравнив его с размещением перевернутого стакана над свечой: подобно тому, как пламя гаснет из-за недостатка воздуха, сверхмассивная черная дыра препятствует звездообразованию, ограничивая доступность холодного газа.