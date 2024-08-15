На данный момент эту технологию не поддерживает ни один смартфон.

Шумиху вокруг искусственного интеллекта для смартфонов, начиная с Gemini Live от Google и заканчивая грядущим Intelligence от Apple, трудно игнорировать. Однако новая разработка в области технологии быстрой зарядки, представленная китайским брендом RealMe, может оказаться еще более значимой для многих пользователей.

Недавно издание The Verge сообщило на сайте X, что RealMe совершила прорыв в технологии SuperSonic Charge мощностью 320W. В демонстрационном видео эта технология полностью заряжает смартфон с 1% до 100% всего за четыре с половиной минуты. Этой скорости достаточно, чтобы обеспечить полную зарядку во время короткого перерыва на кофе.

реклама

Такая поразительная скорость зарядки достигается благодаря инновациям на обоих этапах процесса зарядки. На стороне устройства ключевым элементом является аккумулятор емкостью 4420 мАч, разделенный на четыре ячейки. Каждый элемент имеет "складную" конструкцию, вдохновленную солнечными панелями, и подключается через гибкую зарядную плату. RealMe уверяет, что безопасность была поставлена на первый план: система зарядки работает при максимальном напряжении 20 В, чтобы минимизировать выделение тепла, что делает ее такой же безопасной, как и стандартные зарядные устройства.

С другой стороны, технология включает в себя зарядное устройство Pocket Cannon от RealMe. Это зарядное устройство обеспечивает общую мощность 320W и оснащено двумя портами USB-C, каждый из которых способен выдать 150W на совместимые устройства. Загвоздка в том, что на данный момент ни один смартфон официально не поддерживает эту передовую систему зарядки.