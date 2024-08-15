Пока что паразиты обнаружены только у людей из бедных районов.

Тревожное открытие было сделано в Пенсильвании, где исследователи зафиксировали первый известный случай заражения черного медведя в США экзотическим глазным червем. У медведя, убитого в ноябре 2023 года, в глазах было обнаружено не менее 13 взрослых паразитических червей. При обследовании эти паразиты были идентифицированы как "Thelazia callipaeda", инвазивный вид, известный своим потенциально ослепляющим действием. Впервые эта нематода была обнаружена в США всего четыре года назад, в 2020 году.

Заражение черного медведя подчеркивает тревожную тенденцию: быстрое распространение "T. callipaeda" по новым хозяевам. Согласно исследованию, опубликованному в журнале "Emerging Infectious Diseases", этот факт свидетельствует о растущей угрозе не только для дикой природы, но и для людей и домашних животных. Исследовательская группа, возглавляемая ветеринарными экспертами из Университета Пенсильвании, подчеркнула потенциальную опасность, которую этот паразит представляет для видов, находящихся под угрозой исчезновения, а также возможность его распространения на людей.

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Исторически данный вид червей был распространен в Азии и Восточной Европе, где он заражает целый ряд млекопитающих, включая плотоядных, грызунов, кроликов, зайцев и даже приматов, в том числе людей. Однако в последние годы географический ареал распространения паразита резко расширился, и теперь он обитает в Западной Европе и Северной Америке. Первый случай заболевания в США был зарегистрирован в 2020 году у собаки из Нью-Йорка, которая не имела опыта путешествий. С тех пор глазной червь был обнаружен как минимум у 11 собак в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте и Неваде, а также у двух кошек в Нью-Йорке.

Цикл передачи "T. callipaeda" сложен. Жизнь червя начинается в глазу хозяина, где взрослые самки выпускают личинки, которые проглатываются самцами мух. Внутри мухи личинки проходят две стадии развития, прежде чем переместиться в ротовой аппарат, где они готовы заразить нового хозяина.

Хотя "T. callipaeda" в основном заражает животных, в регионах, где паразит хорошо распространен, были зарегистрированы случаи заболевания людей, особенно среди детей в бедных районах. В настоящее время не существует специфического лечения этой инфекции.