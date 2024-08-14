На создание проекта потребовалось 14 месяцев.

Игровые ноутбуки в последние 10 лет превратились в грозные машины, но за них приходится платить немалую цену. К тому же графические чипсеты в этих ноутбуках часто не дотягивают по производительности до своих настольных аналогов, что заставляет геймеров жаждать большего. Пытаясь решить эту проблему, ютубер Socket Science создал игровой ноутбук, используя компоненты настольного ПК, сочетая мощь настольного компьютера с портативностью ноутбука.

Проект, длившийся более 14 месяцев, увенчался недавней презентацией игрового ноутбука, созданного на заказ, который раздвигает границы технологических проектов в формате DIY. В основе творения лежит материнская плата Gigabyte A520I mini-ITX, процессор AMD Ryzen 5 5600X и видеокарта XFX RX 6600. Все эти компоненты обычно используются в стандартных стационарных системах.

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Чтобы разместить настольные компоненты в форм-факторе ноутбука, энтузиасту пришлось тщательно подойти к выбору комплектующих. Он выбрал низкопрофильную оперативную память DDR4, которая по высоте примерно на 60% меньше обычных планок для настольных ПК. Внутреннее оборудование дополняет 16-дюймовый портативный игровой монитор QHD с частотой 120 Гц, а также тонкая клавиатура с клавишами-ножницами, что очень важно для поддержания функциональности и эстетики ноутбука.

Процесс сборки начался с тщательного тестирования, чтобы убедиться в работоспособности всех компонентов и отсутствии дефектов. По завершении тестирования ютубер приступил к задаче объединения деталей настольного компьютера в корпус-ноутбук. Для этого потребовались весьма нетрадиционные методы, начиная с удаления с материнской платы карты Wi-Fi и теплового экрана VRAM.

Проектирование корпуса-ноутбука представляло свой собственный набор проблем. Черпая вдохновение в готовых моделях, ютубер напечатал на 3D-принтере корпус из нескольких секций, которые затем были соединены с помощью метода термической сварки. Когда материнская плата и видеокарта были установлены, следующим важным шагом стало решение проблемы с охлаждением. Понимая, что традиционных методов будет недостаточно, инженер разработал индивидуальную систему охлаждения, включающую радиаторы и тепловые трубки, которые были специально подобраны с учетом их совместимости с ограниченным пространством внутри корпуса.