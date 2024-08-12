Приграничная область и дальше будет в нестабильном положении.

Утром 6 числа текущего месяца стало известно, что несколько групп ВСУ прорвались через границу с Курской областью. Уже почти неделю в регионе ведутся активные боевые действия, а о целях ВСУ в дальнейшем уже не раз говорили. Изначально главной задумкой операции называли желание военных наснимать видеоматериал для командования, а потом разговоры перешли к теме Курской АЭС, до которой украинским военным ещё как минимум 8 км. Сегодня вылазку прокомментировал российский президент Владимир Путин.

По его словам, в планы Украины входит дальнейшая дестабилизация всего приграничного региона, в том числе Белгородской, Курской и Брянской областей. В ходе совещания в режиме ВКС Путин подчеркнул, что планы дестабилизации обстановки очевидны для военного командования РФ. Кроме того, по его мнению, следующей целью ВСУ после Курской области станет Брянская область, в которой нужно заранее готовиться к любого рода инцидентам, включая атаки дронами.

реклама

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз предварительно рассказал, что в регионе ситуация стабильная и людям ничего не угрожает. В этой связи переселение граждан не требуется.