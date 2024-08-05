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Kachka
Эксперты рассказали, почему в России дорожают iPhone, и какие модели сегодня брать выгоднее всего
В ТОП по выгоде явно не входит iPhone 14.

По данным экспертов, современные модели iPhone продолжают по неизвестной причине дорожать на российском рынке. В частности, современными называют только последние две версии: iPhone 14 и iPhone 15, которые вышли несколько лет назад.

Ниже краткий список цен, который показывает, какие конкретно устройства Apple выгоднее всего покупать сегодня:

  • iPhone 14 128Gb: 60 000 рублей (+2 тыс. рублей по сравнению с прошлым месяцем)
  • iPhone 14 Plus 128Gb: 70 000 рублей (+8 000)
  • iPhone 14 Pro 128Gb: 105 000 рублей или раскуплен (+7 000)
  • iPhone 14 Pro Max 128Gb: 108 000 рублей (+2 000)
  • iPhone 15 128Gb: 68 000 рублей (+3 000)
  • iPhone 15 Plus 128Gb: 82 000 рублей (-1 000)
  • iPhone 15 Pro 128Gb: 88 000 рублей (+2 000)
  • iPhone 15 Pro Max 256Gb: 105 000 рублей (-3 000)

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Таким образом, очевидно, что покупка любого iPhone 14 вряд ли станет сегодня выгодным вложением средств. В то же время смартфоны iPhone 15, пусть и не все, но стоят на уровне прошлого месяца, а топовая модель подешевела на 3 тыс. рублей.

Ожидается, что в преддверии выхода нового iPhone 16 цены на старые устройства медленно поползут вниз. Релиз iPhone 16, напомним, ожидается в  сентябре.

#смартфоны #apple #iphone #iphone 15 #iphone 14
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