Она находится в 40 световых годах от Земли.

Недавно ученым с помощью передовых телескопов удалось обнаружить на удивление схожую с нашей планетой экзопланету, которую назвали Gliese 12 b. Она вращается вокруг звезды Gliese 12 – красного карлика своей системы. Экзопланета расположена весьма близко к Земле – всего в 40 световых годах, однако на текущем уровне развития достичь её даже за 500 лет будет невозможно: у космических кораблей попросту не хватит мощности и ускорения, чтобы преодолеть такую дистанцию за период человеческой жизни.

Сообщается, что Gliese 12 b примерно такого же размера, как и наша планета. Вероятно, она имеет схожий состав, воду и атмосферу, позволяющую останавливать космический мусор и тяжелые объекты. Кроме того, экзопланета находится в зоне обитаемости своей звезды, из чего можно предположить, что зарождение там жизни как минимум теоретически возможно.

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Пока что ученые не могут четко ответить, какая температура на планете и насколько она комфортна для жизни, однако признаки указывают на положительные результаты исследований.

Отмечается, что планеты, вращающиеся вокруг красных карликов, как правило выступают главными кандидатами на поиск жизни, поскольку данный тип звезд меньше и холоднее нашего массивного Солнца. Температура на планетах вокруг них не так резко скачет, а сама звезда имеет более стабильный характер.