Далее разговор перешёл на более личные темы.

В понедельник на конференции SIGGRAPH 2024 в Колорадо беседа у камина между генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом и генеральным директором Meta Марком Цукербергом приняла неожиданные и забавные обороты.

Изначально беседа началась на профессиональной ноте: Хуанг рассказывал о возможностях своих графических процессоров, а Цукерберг делился своим видением будущего, управляемого ИИ-чатботами. Однако вскоре разговор перешел на более легкую и личную тему, кульминацией которой стал обмен сшитыми на заказ куртками – отсылка на вирусный мем, появившийся в начале года.

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Цукерберг описал куртку, которую он принес Хуангу, как "черную и кожаную". В ответ Хуанг подарил Цукербергу свою кожаную куртку, подаренную его женой Лори в честь SIGGRAPH этого года. Хуанг отметил, что куртка была на нем в течение последних двух часов, на что Цукерберг заявил, что она стоит больше, потому что ею пользовались.

В часовом обмене мнениями было несколько неожиданных моментов, включая упоминание коров, которых Цукерберг выращивает на своем гавайском ранчо, неожиданное ругательство и рассказ про развивающееся чувство моды Цукерберга, которое он шутливо назвал "ранней стадией".