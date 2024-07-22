Это достижение стало возможным благодаря миссии NASA "Аполлон-11".

В 55-ю годовщину исторической высадки на Луну миссия NASA "Аполлон-11" продолжает поражать воображение своими новаторскими достижениями. На следующий день после монументальной высадки на поверхность Луны экипаж запечатлел потрясающий снимок Земли. Миссия "Аполлона-11" была тщательно спланирована. Три астронавта были разделены на две команды: один остался на лунной орбите, пилотируя командный модуль, а двое других спустились на поверхность, чтобы войти в историю как первые люди, ступившие на Луну.

После завершения исторической лунной экспедиции астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин спустились на поверхность Луны в специальном модуле. Они присоединились к Майклу Коллинзу, пилоту командного модуля, на лунной орбите. Во время их сближения Коллинз сделал еще один знаковый снимок, запечатлев Землю на фоне поднимающегося лунного корабля.

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Армстронг, как командир миссии, первым ступил на лунную поверхность, за ним последовал Олдрин. Во время пребывания на Луне они выполняли различные задания: собирали лунные образцы, устанавливали американский флаг, размещали научные приборы, делали фотографии и устанавливали мемориальную доску в память о первых шагах человечества на другом космическом теле.

После примерно двух с половиной часов пребывания на лунной поверхности Армстронг и Олдрин вернулись в лунный модуль для запланированного отдыха, необходимого для подготовки к подъему.