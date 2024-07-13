Такие объекты, как считалось ранее, не могут существовать.

Омега Центавра, шаровое скопление, насчитывающее около 10 миллионов звезд, можно увидеть невооруженным глазом из южного полушария Земли. Это небесное чудо изучается уже более 2 000 лет, но современные космические обсерватории продолжают раскрывать его тайны.

Международная группа астрономов недавно проанализировала более 500 снимков скопления, сделанных космическим телескопом "Хаббл". Изначально эти наблюдения были направлены на калибровку приборов "Хаббла". Однако среди миллионов звезд в скоплении, расположенном в 17 000 световых лет от Земли, команда наткнулась на удивительное открытие.

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Максимилиан Хеберле, исследователь из Института астрономии Макса Планка в Германии, возглавил это новаторское исследование, опубликованное в журнале Nature. Команда Хеберле обнаружила семь звезд, которые, похоже, не поддаются гравитационному притяжению скопления.

"Эти звезды движутся с такими высокими скоростями, что должны избегать гравитационного влияния скопления. Наиболее правдоподобным объяснением является наличие очень массивного объекта, оказывающего гравитационное воздействие на эти звезды, закрепляя их вблизи ядра скопления".

Единственным явлением, обладающим достаточным гравитационным влиянием, является черная дыра, масса которой, по оценкам, по меньшей мере в 8 200 раз превышает массу Солнца. Этот загадочный объект потенциально может быть черной дырой средней массы – важнейшей, но труднодостижимой категорией в изучении эволюции черных дыр.

Такие объекты занимают промежуточное положение между сверхмассивными черными дырами, такими как Стрелец А* в центре Млечного Пути, и меньшими черными дырами с массой менее 100 масс Солнца. Эта черная дыра, если её существование подтвердится, станет самой близкой к Земле из известных средних чёрных дыр.