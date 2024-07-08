Это вызвано новой политикой конфиденциальности.

Компания Microsoft сегодня утром объявила о существенном изменении политики конфиденциальности, затрагивающем всех ее сотрудников, работающих в Китае: в скором времени они должны будут использовать во время рабочих часов исключительно смартфоны марки Apple. Запрет на использование устройств на базе Android является частью более широкой инициативы по сохранению безопасности, направленной на усовершенствование проверки личных данных сотрудников.

Данная директива, вступающая в силу с сентября 2024 года, была раскрыта из внутренней служебной записки, доступной Bloomberg News. Согласно директиве, сотрудники Microsoft, работающие в Китае, должны будут каждый раз подтверждать свою личность при доступе к рабочим компьютерам и мобильным устройствам. Такой шаг Microsoft назвала инициативой под названием "Безопасное будущее", которая направлена на обеспечение использования менеджера паролей Microsoft Authenticator и приложения Identity Pass всеми сотрудниками.

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Хотя магазин Apple iOS работает в Китае, Google Play там недоступен. Китайские производители смартфонов, такие как Huawei и Xiaomi, имеют собственные платформы приложений, но Microsoft решила ограничить доступ этих устройств к своим корпоративным ресурсам из-за отсутствия мобильных сервисов Google, подтверждающих их безопасность.

Сотрудники, использующие в настоящее время устройства на базе Android, в том числе от Huawei и Xiaomi, бесплатно получат базовый iPhone 15 в качестве единовременной компенсации. Microsoft организует пункты приема по всему Китаю, где сотрудники смогут забрать свои новые iPhone.