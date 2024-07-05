Правда шанс того, что информация себя оправдает, очень мал.

Слухи вокруг долгожданной Grand Theft Auto 6 и потенциальной интеграции в нее криптовалют ходят уже больше года, и вот недавно они вновь активизировались.

В среду пользователь Crypto Twitter под ником Gordon, названный так в честь Гордона Гекко из фильма 1987 года "Уолл-стрит", сообщил своим почти 500 000 подписчикам, что в GTA 6 появятся криптовалютные платежи, утверждая, что были подтверждены три монеты: Bitcoin, Ethereum и USDT.

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Вопреки этим утверждениям, официального подтверждения о добавлении криптовалют в Grand Theft Auto 6 не поступало. Rockstar Games и ее материнская компания Take-Two Interactive не делали никаких заявлений, даже отдаленно подтверждающих эти слухи, и ни в одном официальном трейлере криптовалюта не упоминается.

Тем не менее твит Гордона, в котором также был представлен сфабрикованный трейлер к игре, быстро стал вирусным. За несколько часов он набрал более 500 000 просмотров. Когда пользователи Twitter спрашивали его источники, пользователь отвечал шутками, заявляя, что его дядя там работает.

Возможность включения криптовалюты в Grand Theft Auto 6 после ее выхода в 2025 году остается умозрительной. Если такая функция будет включена, это может ознаменовать важный момент для принятия криптовалюты в традиционной игровой индустрии.