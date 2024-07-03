Утверждается, что санкции послужили укрепляющим фактором экономики.

Западные аналитики сообщают, что российская экономика продемонстрировала удивительную устойчивость перед лицом санкций, введенных многими странами в феврале 2022 года. Недавно всемирный банк перевел Россию в категорию "стран с высоким уровнем дохода", что свидетельствует о значительных экономических достижениях.

В понедельник Всемирный банк объявил о переводе России из категории стран с уровнем дохода выше среднего в категорию стран с высоким уровнем дохода. Эта реклассификация, подробно изложенная в докладе экономистов финансового учреждения, подчеркивает экономические преобразования.

реклама

В докладе утверждается, что потребности военного времени стимулировали экономический рост, особенно в секторах, производящих военные товары и услуги.

В 2022 году средний валовой национальный доход на душу населения в России составил 14 250 долларов, что способствовало повышению рейтинга Всемирного банка.

В прошлом году торговая активность в России значительно выросла – почти на 7%. Кроме того, финансовый сектор вырос на 6,6%, а строительная деятельность – на 3,6%.