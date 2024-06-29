Всего у производителя уже 20 карт RTX 4070 Ti SUPER.

Компания Colorful, известный производитель видеокарт, расширила свой модельный ряд четырьмя новыми моделями на базе AD102, доведя их общее количество до шести, что является самым большим показателем среди всех партнеров по производству плат на сегодняшний день. Правда, название может вызвать некоторое недоумение, так как оно включает три варианта по сути одинаковых карт. Одна из моделей выделяется более крупным дизайном кулера RTX 4090.

В последнем обновлении Colorful представила два новых варианта: V2 и V3. Вариант V2 использует более крупный кулер RTX 4090, но имеет уменьшенные характеристики GPU и памяти. С другой стороны, вариант V3 использует плату и кулер AD103, но оснащен архитектурой GPU AD102. Оригинальная модель, называемая V1 – это модель на базе AD103, которая была первоначально выпущена в январе.

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К счастью, Colorful продает свои GPU в основном в некоторых азиатских странах, поэтому встретить такие запутанные версии где-либо еще маловероятно. Эта ситуация подчеркивает, почему NVIDIA запрещает партнерам смешивать GPU подобным образом, особенно в регионах со строгими законами о защите прав потребителей, которые требуют четкого информирования о любых изменениях спецификаций любых продуктов.

Интересно, что NVIDIA официально не анонсировала RTX 4070 Ti SUPER на базе AD102; эта информация была получена со страниц партнеров по производству плат.