Различную рекламу пользователи видят уже не первый раз.

Windows 11 все больше наводняется рекламой, что вызывает все больше недовольства пользователей. Среди последних примеров – полноэкранное всплывающее окно, призывающее пользователей установить Edge в качестве браузера по умолчанию, или попробовать другие сервисы Microsoft. Также докучает реклама, появляющаяся в меню "Пуск". Последней неприятностью стала новая реклама Game Pass, встроенная в приложение "Настройки".

Ожидается, что реклама Game Pass войдет в июльское обновление Windows 11. Она была включена в последнее предварительное обновление операционной системы, которое Microsoft быстро приостановила из-за ошибки. Кроме того, эта реклама присутствовала в более ранних тестовых версиях Windows 11.

реклама

Кто-то может щедро назвать ее "рекомендацией", но тонко завуалированная реклама направлена на пользователей Windows 11 Home и Pro, которые являются активными геймерами, как сообщает Windows Central.

Стратегия Microsoft по монетизации операционной системы, похоже, включает в себя тонкие, частые "рекомендации" или предложения, которые становятся все более распространенными. Опасения заключаются в том, что со временем такие «вторжения» в личное пространство пользователей могут стать более навязчивыми.

Основной претензией от пользователей является замечание, что размытая грань между рекомендацией и рекламой вводит в заблуждение. Хотя можно утверждать, что в настоящее время Microsoft продвигает только свои собственные продукты, чтобы расширить возможности пользователей Windows 11, нет никакой гарантии, что так будет всегда. Если пользователи смирились с такой практикой, есть опасения, что Microsoft может воспользоваться этим, чтобы расширить список сервисов до партнерских.