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Вы могли бы полностью отказаться от использования своего автомобиля на пять недель в обмен на 1 000 долларов наличными? Uber делает такое предложение в рамках проекта One Less Car, в котором участвуют 175 человек в США и Канаде.

Uber подчеркивает, что стоимость владения автомобилем находится на рекордно высоком уровне, что негативно сказывается на личных финансах, здоровье и городской среде. Испытание One Less Car, проводимое гигантом по обмену поездками, направлено на решение этих проблем, хотя, похоже, это еще и стратегический PR-ход.

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В эксперименте, который продлится с 22 июля по 25 августа, могут принять участие владельцы автомобилей в Лос-Анджелесе, Чикаго, Вашингтоне, Майами, Сан-Франциско, Торонто и Ванкувере.

Каждый участник получит 1 000 долларов, что соответствует среднемесячной стоимости владения автомобилем в США, и смогут потратить их на альтернативные виды транспорта, такие как поездки на Uber, совместное использование велосипедов и скутеров, прокат автомобилей и совместное использование автомобилей, а также общественный транспорт.

Пакет стоимостью $1 000 включает $500 в виде Uber Cash для поездок через приложение Uber, на автомобиле или на велосипедах и скутерах Lime; ваучер на аренду автомобиля/каршеринг стоимостью $200 и $300 для других видов транспорта, например, общественного. Кроме того, участники получат один месяц бесплатного членства в программе Uber One, которая предлагает 6% Uber Cash на соответствующие поездки.

Сообщается, что участники должны документировать свой опыт на протяжении всего испытания, отмечая альтернативные виды транспорта, которыми они пользуются.