Похожее событие может произойти и в нашей галактике.

Большинство галактик, включая наш Млечный Путь, имеют в центре сверхмассивные черные дыры. Время от времени эти космические гиганты пробуждаются от спящего состояния, чтобы поглотить окружающую материю. Ученые уже наблюдали черные дыры до и после их активации, но впервые им удалось увидеть одну из них в процессе пробуждения.

В недавней статье Европейской южной обсерватории подробно описывается это наблюдение. Исследователи уверены, что видели, как сверхмассивная черная дыра "включается" в реальном времени, изменяя вид окружающей галактики. Хотя существуют альтернативные объяснения, они остаются маловероятными.

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В декабре 2019 года неприметная галактика SDSS J1335+0728, расположенная на расстоянии около 300 миллионов световых лет в скоплении Девы, начала светиться ярче. Эта галактика, которая была относительно неактивной в течение последних двух десятилетий, начала испускать все более интенсивный свет в различных видах излучения. Обсерватории по всему миру следят за объектом, поскольку его светимость продолжает расти.

Согласно преобладающей теории, ранее спокойная сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в миллион раз превышает массу нашего Солнца, вступила в активную фазу. Обычно неактивные черные дыры остаются практически невидимыми, но как только они начинают затягивать окружающий газ, их яркость резко возрастает, что делает их более заметными.

Аналогичное событие может произойти и со Стрельцом А*, сверхмассивной черной дырой в центре нашей галактики, которую астрономы недавно запечатлели в беспрецедентных деталях. Однако конкретные условия, необходимые для возникновения такого процесса, остаются пока неясными.