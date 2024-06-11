В модификации полностью переработана погода.

Cyberpunk 2077 на сегодняшний день остается одной из самых визуально ярких игр с открытым миром, во многом благодаря усилиям сообщества модеров, которые постоянно поднимают графику игры на новую высотe c помощью программных улучшений.

Недавнее видео Beyond Dreams на YouTube является примером такого преображения, демонстрируя Cyberpunk 2077 в разрешении 8K, дополненную набором модов. Среди новых патчей – ReSTIR G.I. с улучшенной трассировкой контура, Complete RT, пользовательский пресет перекрашивания для превосходной цветопередачи, настройка глубины резкости, мод камеры с эффектом погружения и погодный мод, значительно улучшающий атмосферные условия в игре, которые в оригинальной версии были недостаточно хороши. Благодаря этим изменениям отличить Cyberpunk 2077 от потенциального сиквела становится непросто, что подчеркивает необычайные визуальные достижения, ставшие возможными благодаря энтузиазму фанатов.

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Cyberpunk 2077 доступна на нескольких платформах, включая PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.

Недавно для игры вышло расширение Phantom Liberty, которые дополняет основную игру более захватывающим сюжетом, используя мотивы шпионского триллера. В нем появились новые боевые сценарии и высококачественный побочный контент, расширяющий геймплей.