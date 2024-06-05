Модификация называется Ultra Path Tracing Mod.

Cyberpunk 2077 остается эталоном ролевых игр с открытым миром, особенно с появлением впечатляющих модов, повышающих ее визуальную реалистичность. Ярким примером является новый мод DreamPunk graphics overhaul, который значительно повышает ощущения от геймплея.

Недавно компания NextGen Dreams выпустила видеоролик, демонстрирующий работу Cyberpunk 2077 с версией 1.1 мода DreamPunk. В этом обновлении полностью переработаны погодные условия и освещение, настроены LUT для SDR и HDR, улучшены трассировка лучей и трассировка пути. Результат получился настолько реалистичным, что некоторые сцены в видеоролике практически неотличимы от реальной жизни или от работы движка Unreal Enginе 5.

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Стремление к повышенному реализму в Cyberpunk 2077 движет многими модерами. Известный энтузиаст Digital Dreams, например, продемонстрировал игру в потрясающем разрешении 8K, используя мод Real City Modlist и новейший скрипт Ultra Plus Better Path Tracing. Эта комбинация улучшает трассировку, что позволяет добиться непревзойденной визуальной глубины.

Cyberpunk 2077 доступна на всех платформах: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.