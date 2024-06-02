О них высказалась сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Северная Корея вновь активизировала свои операции с "мусорными шарами", в результате чего в Южную Корею было доставлено около 700 отходов с воздуха. Некоторые районы страны оказались захламлены окурками, бумагой и обрывками ткани.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заверил, что в воздушных шарах, прибывших в субботу вечером, не было обнаружено никаких опасных веществ, что резко контрастирует с недавним инцидентом.

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На последних фотографиях, опубликованных JCS, запечатлен большой мешок с бумагой, выброшенный на обочину дороги, а также сгоревшие окурки.

По данным властей, пакеты перевозятся на больших воздушных шарах, наполненных газом. Военные Южной Кореи сотрудничают с различными структурами, включая полицию, местные власти, министерство безопасности и командование ООН, чтобы безопасно извлечь воздушные шары и обломки. Эти предметы были найдены не только в Сеуле, но и в провинциях Кёнги и Чхунчхон, причем некоторые из них были обнаружены более чем в 300 километрах к югу от Сеула.

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, назвала воздушные шары "искренними подарками" и пообещала прислать еще.

Северная Корея поддерживает строгий контроль над потоком информации, вводя жесткие ограничения на все иностранные материалы, такие как фильмы и книги. Лица, пойманные с контрабандой, сталкиваются с серьезными последствиями.