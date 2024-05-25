Каждый из главных компонентов оснащен водоблоком.

Cоздатель известного YouTube-канала Perks недавно приступил к реализации нового необычного проекта, названного Endgame Invisible PC. Данная амбициозная конструкция включает в себя широкоформатный OLED-монитор, лучшие настольные компоненты ПК и массивный радиатор жидкостного охлаждения. Все это скрыто в столе, способном выдержать вес почти 200 кг.

Каждый элемент системы, от компонентов до замысловатого дизайна, потребовал тщательного планирования и значительных инвестиций. Центральным элементом является моторизованный стол, оснащенный специальной столешницей, на которой разработчик незаметно разместил всю компьютерную систему.

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Специализированная фурнитура, включая изготовленные на заказ L-образные кронштейны и пружины, обеспечивает плавную работу люка для монитора. Эти компоненты гармонично сочетаются друг с другом, обеспечивая безопасность сборки на плате mini ITX. Создатель системы объясняет целесообразность этого проекта развитием технологий, примером которого может служить появление сверхширокого гнущегося OLED-монитора Corsair Xeneon Flex.

Ядром компьютера, как сообщается, выступает процессор Intel Core i9-13900K в паре с материнской платой ASRock Z790 PG-ITX/TB4 и видеокартой Zotac GeForce RTX 4090. Каждый из перечисленных компонентов оснащен водоблоком для оптимального охлаждения. Для хранения данных используются двенадцать накопителей Crucial P3 M.2 объемом 4Tb, установленных в сетевом хранилище Flashtor 12 Pro, подключенном к материнской плате.